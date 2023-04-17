Пляж на Силикатном озере в Нижнем Новгороде приведут в порядок к 1 июня

Пляж пострадал от действий вандалов. Фото: Ирина Г.

Пляжную зону на Силикаитном озере в Нижнем Новгороде приведут в порядок до 1 июня. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в администрации Ленинского района.

За эти полтора месяца планируется восстановить поврежденные и утраченные элементы благоустройства — урны, качели, лестницы, тарзанки, песочницу.

Напомним, ранее жители Ленинского района неоднократно жаловались главе региона Глебу Никитину на состояние пляжной зоны, которая была благоустроена всего пару лет назад. Разрушения нижегородцы связывали с работой тяжелой техники.

Как отметили в районной администрации, элементы благоустройства пляжа пострадали от действий вандалов.