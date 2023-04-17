Ночной забег «Столица закатов» пройдет в Нижнем Новгороде в июле

К участию допускаются бегуны, достигшие совершеннолетнего возраста. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночной забег «Столица закатов» впервые пройдет в Нижнем Новгороде 29 июля, сообщают организаторы. Забег стартует на Нижневолжской набережной в 20:00. Для участников предусмотрены дистанции различной степени сложности — 2, 5 и 10 километров.

К участию допускаются бегуны, достигшие совершеннолетнего возраста. В общей сложности на этот забег могут зарегистрироваться 3,5 тысячи человек. По решению организаторов количество участников могут увеличить.

- Ночной забег «Столица закатов» проводится с целью популяризации здорового образа жизни и приобщения населения к активным занятиям физической культурой и спортом, развития массового спорта и создания привлекательного туристического образа Нижнего Новгорода, - говорится в положении к соревнованиям.

Регистрация на соревнования проводится на сайте забега с 17 апреля по 21 июля, включительно.

Оргавнизаторы обращают внимание, что регистрация может закрыться досрочно. Для допуска к забегу необходимо иметь паспорт или иной документ, подтверждающий возраст участника, а также медицинскую справку, разрешающую участие в забеге.