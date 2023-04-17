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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 9:56

Мужчина устроил стрельбу в мебельном магазине Нижнего Новгорода

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Мужчина устроил стрельбу в мебельном магазине Нижнего Новгорода.

Мужчина устроил стрельбу в мебельном магазине Нижнего Новгорода.

Фото: Василий Вахрин

В Нижнем Новгороде мужчина устроил стрельбу в одном из отделов торгового центра, расположенного на Казанском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в прошлую среду, 12 апреля. Мужчина пришел в мебельный магазин и выстрелил из «предмета, похожего на пистолет». По предварительным данным, ранее он работал в этом магазине охранником.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.