Мужчина устроил стрельбу в мебельном магазине Нижнего Новгорода.
Фото: Василий Вахрин
В Нижнем Новгороде мужчина устроил стрельбу в одном из отделов торгового центра, расположенного на Казанском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Инцидент произошел в прошлую среду, 12 апреля. Мужчина пришел в мебельный магазин и выстрелил из «предмета, похожего на пистолет». По предварительным данным, ранее он работал в этом магазине охранником.
Сейчас по факту инцидента проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.