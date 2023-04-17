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НовостиОбщество17 апреля 2023 7:18

Профилактику Вечного огня проведут в Нижегородском кремле 17 апреля

Работы проводятся в первой половине дня
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Профилактику Вечного огня проведут в Нижегородском кремле 17 апреля.

Профилактику Вечного огня проведут в Нижегородском кремле 17 апреля.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Профилактические работы на монументе «Вечный огонь» в Нижегородском кремле проведут в понедельник, 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Обслуживание мемориала является частью подготовки к празднованию Дня Победы. Работы проводят специалисты ремонтно-эксплуатационной службы «Промгаз».

Проверка Вечного огня займет около четырех часов – планируется, что к 13 часам дня мемориал будет работать в обычном режиме.

Напомним, капитальный ремонт мемориала был проведен летом 2021 года в рамках подготовки к 80-летию Нижнего Новгорода.