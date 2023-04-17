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НовостиНовости компаний17 апреля 2023 6:53

Хоккейная команда «Нижновэнерго» приняла участие в игре со следж-командой «Торпедо»

Источник:kp.ru

Хоккейная команда филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» приняла участие в игре со следж-командой «Торпедо».

Дать старт игре и поболеть за участников приехали руководители филиала «Нижновэнерго». Встреча получилась необычной, ведь энергетикам пришлось сменить привычные для них коньки на сани и играть на равных с ребятами из «Торпедо». От этого игра получилась еще более увлекательной и интересной, а опыт – незабываемым!

Победителей и проигравших в таком поединке нет, поэтому можно считать, что победила дружба. В конце встречи сотрудники «Нижновэнерго» вручили всем ребятам памятные подарки от имени компании.

«Благодарен всем, кто участвовал в организации матча: игрокам команд, Федерации хоккея города Нижнего Новгорода, болельщикам, которые пришли поддержать спортсменов, но особая благодарность – нашим «противникам», юным чемпионам, а также их родителям, которые умеют радоваться жизни и учат этому умению других! Надеюсь, что подобные встречи станут доброй традицией для нашей организации», – поделился своими впечатлениями капитан ХК «Нижновэнерго», заместитель начальника участка подстанций Центрального высоковольтного РЭС Максим Юнисов.