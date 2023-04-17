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НовостиОбщество17 апреля 2023 5:36

Горячую воду и свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 17 апреля

Отключения запланированы в Московском и Нижегородском районах
Источник:kp.ru
Горячую воду и свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 17 апреля.

Горячую воду и свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 17 апреля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горячую воду и свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 17 апреля. Отключения запланированы в Московском и Нижегородском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Московском районе без электричества останутся дома № 37,39 и 41 по улице Мечникова. Света не будет с 9 до 18 часов.

В Нижегородском районе отключат горячую воду по адресу улица Горького, 250, а также на Ковалихинской, 97,95а,77,93а. Горячего водоснабжения не будет с 9 до 16 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.