Горячую воду и свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 17 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горячую воду и свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 17 апреля. Отключения запланированы в Московском и Нижегородском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Московском районе без электричества останутся дома № 37,39 и 41 по улице Мечникова. Света не будет с 9 до 18 часов.

В Нижегородском районе отключат горячую воду по адресу улица Горького, 250, а также на Ковалихинской, 97,95а,77,93а. Горячего водоснабжения не будет с 9 до 16 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.