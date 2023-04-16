Водитель иномарки сбила школьницу на тротуаре в Нижнем Новгороде 16 апреля

ДТП произошло днем 16 апреля. Фото: ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.
Водитель иномарки сбила ребенка в Нижнем Новгороде 16 марта. Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария произошла на 13-й линии поселка Новое Доскино в 13:47.
- 42-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Шевроле» при повороте направо не справилась с управлением совершила выезд на тротуар с последующим наездом на пешехода, - добавили в пресс-службе ведомства.
В результате ДТП 12-летняя девочка получила травмы. Пострадавшую доставили в детскую областную больницу для оказания медицинской помощи.
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