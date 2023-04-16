Нижегородцы возмущены состоянием пляжа на Силикатном озере

На пляже оторваны качели, разбита лестница. Фото: Ирина Г.

Жители Нижнего Новгорода возмущены состоянием пляжа на Силикатном озере. Сообщения с жалобами стали появляться на странице главы региона Глеба Никитина в соцсетях.

- Посмотрите, в каком ужасающем состоянии Силикатное озеро после благоустройства 2 года назад: разломанная детская площадка, тарзанки уже нет, качели давно оторвали. А совсем недавно тяжелая техника перекопала весь песок, проехала по ступеням и разбила их, при этом, выкорчеваны мусорницы, разломана детская песочница - и это сделали не вандалы. Почему за это никто не отвечает? - написала нижегородка Ирина.

По ее словам, обращения в адрес администрации Ленинского района были направлены еще год назад. За это время нижегородке, по ее словам, так и не удалось выяснить, какая организация несет ответственность за устранение нарушений.

С целью выяснить, кем и в какие сроки будут выполнены работы по восстановлению поврежденных элементов пляжной зоны, «КП-Нижний Новгород» направит запрос в городскую администрацию. Следите за новостями.