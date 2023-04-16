Пасхальный крестный ход состоялся в Нижнем Новгороде 16 апреля

Шествие впервые осуществлялось по этому маршруту. Фото: Нижегородская митрополия.

Традиционный пасхальный крестный ход состоялся в Нижнем Новгороде в день Светлого Христова Воскресения 16 апреля. Как сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии со ссылкой на правоохранительные органы, в торжественном шествии приняли участие 3900 человек.

- Перед началом шествия у Михаило-Архангельского собора кремля была совершена Великая Пасхальная вечерня. Богослужение возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Ему сослужили викарии Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илья, епископ Дальнеконстантиновский Филарет, епископ Сормовский Иннокентий, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Матвеев и другие клирики епархии, - рассказали в Нижегородской области.

Маршрут крестного хода в этот раз пролегал по улице Большой Покровской, Лыковой дамбе, Зеленскому съезду, улице Рождественской и Канавинскому мосту до Александро-Певского кафедрального собора. Крестный ход сопровождался колокольным звоном близлежащих церквей. Участники шествия и случайные прохожие получили от митрополита деревянные сувениры в виде яйца — символа жизни. Декоративное пасхальное яйцо получил в подарок и сам управляющий епархией.

В своей ответной речи митрополит Георгий напомнил присутствующим, сколь необычно было Восстание Христа из мертвых. Следом он освятил царь-пасху и гигантский кулич, которые раздали присутствующим.