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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 15:12

Дорожная полиция устроила погоню за очень пьяным водителем в Нижнем Новгороде

Задержанному грозит уголовная ответственность
Мария СОРОКИНА
Во время преследования у машины нарушителя пробило колесо.

Во время преследования у машины нарушителя пробило колесо.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Водителя в сильной стадии опьянения задержали в Нижнем Новгороде утром 15 апреля. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в ходе преследования у автомобиля лопнуло колесо и водителю пришлось остановиться. Сотрудники Госавтоинспекции поймали его на улице Краснозвездной.

- Мужчина доставлен в отдел полиции, и выдворен в специальное помещение для задержанных лиц. Личность водителя установлена, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавили в пресс-службе ведомства.

В действиях задержанного усмотрели признаки преступления по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

К слову, спустя несколько часов аналогичный инцидент произошел в Ульяновске — там устроили погоню за водителем-нарушителем на ВАЗе. Его тоже удалось задержать.