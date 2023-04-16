Нижегородский парк «Швейцария» закроют на обработку от клещей 17 апреля

В парке будет проводиться акарицидная обработка. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородский парк «Швейцария» будет недоступен для посещения 17 апреля, сообщается на официальной странице парка в соцсетях. В этот день специалисты будут проводить санитарную обработку территории от клещей. Нижегородцев и гостей города настоятельно просят воздержаться от прогулки в парке в этот день.

- Приносим извинения за неудобства. Это важное и необходимое мероприятие, чтобы и людям, и питомцам было безопасно прогуливаться в парке «Швейцария», - говорится в сообщении.

Уже на следующий день, 18 апреля, парк станет доступен для посещения и прогулки в нем будут безопасными благодаря акарицидной обработке.

Ранее сообщалось, что фонтаны в нижегородской «Швейцарии» начнут работать в мае.