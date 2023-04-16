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НовостиОбщество16 апреля 2023 14:17

Нижегородский парк «Швейцария» закроют на обработку от клещей 17 апреля

Парк станет доступен для посещения 18 апреля
Мария СОРОКИНА
В парке будет проводиться акарицидная обработка.

В парке будет проводиться акарицидная обработка.

Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородский парк «Швейцария» будет недоступен для посещения 17 апреля, сообщается на официальной странице парка в соцсетях. В этот день специалисты будут проводить санитарную обработку территории от клещей. Нижегородцев и гостей города настоятельно просят воздержаться от прогулки в парке в этот день.

- Приносим извинения за неудобства. Это важное и необходимое мероприятие, чтобы и людям, и питомцам было безопасно прогуливаться в парке «Швейцария», - говорится в сообщении.

Уже на следующий день, 18 апреля, парк станет доступен для посещения и прогулки в нем будут безопасными благодаря акарицидной обработке.

Ранее сообщалось, что фонтаны в нижегородской «Швейцарии» начнут работать в мае.