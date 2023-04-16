Нижегородцы продолжают жаловаться на автомобильные пробки у развязки в деревне Ольгино

По словам очевидца, людям приходится идти пешком. Фото: "Типичный Нижний Новгород".

Жители Нижнего Новгорода и области продолжают сообщать об автомобильной пробке в районе Ольгинской развязки. Кадрами с места событий нижегородцы делятся в соцсетях.

- Жители Новинок сообщают что добраться в город на работу вовремя невозможно. Людям приходится выходить из автобусов в Ольгино и идти пешком в Щербинки, - написал анонимный автор а сообществе «Типичный Нижний Новгород».

По словам другого автора, водители называют происходящее полной блокадой.

- Говорят, что люди разворачиваются в Новинках из многокилометровой пробки в надежде попасть в город через Автозавод, а там их тоже ожидает сюрприз на мосту. В итоге, нет ни одного шанса попасть в Нижний Новгород, - написал другой автолюбитель в «Нижний Новгород Без цензуры».

Напомним, ситуация с заторами в районе деревни Ольгино длится не первый день. Как ранее объяснили в городской администрации, эти неудобства носят временный характер:

– Вопрос увеличения транспорта связан с проведением ремонта на Стригинском мосту, в связи с чем перераспределились потоки в указанном направлении, а также на въезде в город на Московском шоссе. Транзитный транспорт пошел через город.

В настоящее время активно принимаются меры для улучшения дорожной ситуации на проблемном участке. Так, на светофорах увеличена продолжительность разрешающего сигнала, а выделенная полоса работает только в будни.