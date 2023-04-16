Фестиваль детских театров «Карабас» впервые пройдет в Нижнем Новгороде

Свое творчество нижегородцам впервые покажут театры Москвы и Санкт-Петербурга, Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фестиваль негосударственных театров для детей «Карабас – 2023» впервые пройдет в Нижнем Новгороде с 13 по 21 мая, - сообщают организаторы. В честь своего 10-летия проект впервые вышел за пределы Москвы. В столице Приволжья фестиваль будет плоходить на площадке Центра театрального мастерства.

- Фестиваль покажет зрителям, каким бывает современный театр для детей и подростков, как можно работать с новыми формами, текстами и смыслами в этой области, искать разные способы коммуникации с юным зрителем. Кроме того, мы хотим расширить аудиторию нашего театрального центра и работать не только с молодежью, но и с подростками. Думаю, что «Карабас» будет настоящим подарком для зрителей различных возрастов, - заметил художественный руководитель ЦТМ, продюсер фестиваля Евгений Пыхтин.

В дни фестиваля свое творчество нижегородцам впервые покажут театры Москвы и Санкт-Петербурга, среди которых «Блоха», «Домик Фанни Белл», «Студия-Т» и «Творческое объединение 9».

Помимо фестивальных показов здесь будет организована лаборатория «Современный театр для подростков». Режиссеры и актеры создадут эскизы по современным пьесам в разных жанрах. Один из эскизов планируют доработать до полноценного спектакля в ЦТМ.