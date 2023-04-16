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НовостиОбщество16 апреля 2023 10:03

Проект нижегородского планетария выиграл грант благотворительного фонда

По словам главы города, этот проект рассчитан на детей
Мария СОРОКИНА
Проект представляет собой цикл мероприятий за пределами планетария.

Проект представляет собой цикл мероприятий за пределами планетария.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Проект «Космическое погружение» нижегородского планетария имени Гречко выиграл конкурс «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Телеграм-канале.

-Проект представляет цикл событий, которые состоятся как раз во время проходящей сейчас модернизации планетария. В школах, в том числе специализированных и коррекционных, будет показан польнокупольный контент в мобильном планетарии, пройдёт демонстрация экспонатов мобильного музея, а также планируются лекции и мастер-классы. Программа разработана специально для детей, поэтому скучно не будет! - заверил глава города.

Также Шалабаев поздравил ННГУ имени Лобачевского, чей проект «Диктатура металла. Трогательная история» стал обладателем гранта в номинации «Технологии и инструменты».