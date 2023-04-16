Проект нижегородского планетария выиграл грант благотворительного фонда

Проект представляет собой цикл мероприятий за пределами планетария. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Проект «Космическое погружение» нижегородского планетария имени Гречко выиграл конкурс «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Телеграм-канале.

-Проект представляет цикл событий, которые состоятся как раз во время проходящей сейчас модернизации планетария. В школах, в том числе специализированных и коррекционных, будет показан польнокупольный контент в мобильном планетарии, пройдёт демонстрация экспонатов мобильного музея, а также планируются лекции и мастер-классы. Программа разработана специально для детей, поэтому скучно не будет! - заверил глава города.

Также Шалабаев поздравил ННГУ имени Лобачевского, чей проект «Диктатура металла. Трогательная история» стал обладателем гранта в номинации «Технологии и инструменты».