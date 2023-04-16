Пасхальные службы прошли в храмах Нижнего Новгорода в ночь на 16 апреля

На богослужении присутствовали заместители главы региона, мэр города и многие другие. Фото: Нижегородская митрополия.

Праздничные богослужения прошли в храмах Нижнего Новгорода в ночь на 16 апреля. Как сообщает пресс-служба нижегородской митрополии, в праздник Воскресения Христова митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил богослужения в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода. Он провел череду богослужений – Пасхальную полунощницу, крестный ход, утреню и Божественную литургию.

На богослужении присутствовали заместители главы региона Сергей Морозов и Андрей Гнеушев, мэр города Юрий Шалабаев, глава минимущества Сергей Баринов, председатель Гордумы Олег Лавричев и многие другие видные деятели города и области.

Вместе с прихожанами в храме также молились учащиеся Александро-Невской православной гимназии, богослужебные песнопения исполняли хор кафедрального собора и женский хор Нижегородской государственной консерватории имени Глинки, а в организации богослужения помогали волонтеры Нижегородской епархии.

- В этом году Евангелие прозвучало на 21 языке: церковнославянском, греческом, латинском, иврите, японском, английском, немецком, французском, испанском, молдавском, украинском, белорусском, сербском, эстонском, арабском, грузинском, марийском, чувашском, башкирском, азербайджанском, мордовском. На двух европейских языках текст Евангелия прочли представители руководства нижегородских вузов – президент ННГУ имени Лобачевского Роман Стронгин и президент НГЛУ имени Добролюбова Борис Жигалев, - говорится в сообщении.

Отмечается, что чтение пасхального Евангелия на разных языках – давно установленная традиция в память о том, что Евангелие должно быть проповедано во всех народах.

Напомним, Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий обратился к нижегородцам с пасхальным посланием.