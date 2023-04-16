Легковушка сбила двухлетнего ребенка на самокате в Нижнем Новгороде

ДТП произошло в 10 утра. Фото: УГИБДД по Нижегородской области.

Двухлетний ребенок попал под колеса легковушки в Советском районе Нижнего Новгорода утром 15 апреля. Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария произошла в 10:00 у дома №10 по улице Бориса Корнилова.

- Водитель «Лады Весты» 1985 года рождения не уступил дорогу пешеходу, переезжавшему проезжую часть на самокате. В результате чего произвел наезд. 2-летний ребенок доставлен в больницу — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что за один день в Нижнем Новгороде произошло два ДТП с участием самокатчиков.