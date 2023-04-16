Фонтаны в нижегородском парке «Швейцария» начнут работать с 1 мая

Оба фонтана начнут работать в мае. Фото: Мария СОРОКИНА

Два фонтана в Нижегородском парке «Швейцария» возобновят свою работу 1 мая. Об этом сообщается на официальной странице парка в соцсетях.

Именно столько времени требуется, чтобы проверить их состояние и подготовить к летнему периоду. Предполагается, что оба фонтана будут работать в парке до осени.

Напомним, главный парковый фонтан располагается почти на одной оси со входом у остановки «Улица Медицинская» и оборудован разноцветной подсветкой и музыкальным оформлением. Еще один фонтан — сухой и располагается он на детской площадке.

В настоящее время у нижегородцев есть возможность посещать многие другие локации парка. Так, например, с 14 апреля в «Швейцарии работают спортивные площадки.

- Беговое кольцо, скейт – парк, мини-футбольное поле, площадка игровых видов спорта, на которой находятся теннисные корты, баскетбольное и волейбольное поля, стритбол - в полной готовности к занятиям и играм. На все площадки вход свободный, - говорится в сообщении сообщества.