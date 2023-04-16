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НовостиОбщество16 апреля 2023 8:38

Фонтаны в нижегородском парке «Швейцария» начнут работать с 1 мая

В настоящее время в парке работают все спортплощадки
Мария СОРОКИНА
Оба фонтана начнут работать в мае.

Оба фонтана начнут работать в мае.

Фото: Мария СОРОКИНА

Два фонтана в Нижегородском парке «Швейцария» возобновят свою работу 1 мая. Об этом сообщается на официальной странице парка в соцсетях.

Именно столько времени требуется, чтобы проверить их состояние и подготовить к летнему периоду. Предполагается, что оба фонтана будут работать в парке до осени.

Напомним, главный парковый фонтан располагается почти на одной оси со входом у остановки «Улица Медицинская» и оборудован разноцветной подсветкой и музыкальным оформлением. Еще один фонтан — сухой и располагается он на детской площадке.

В настоящее время у нижегородцев есть возможность посещать многие другие локации парка. Так, например, с 14 апреля в «Швейцарии работают спортивные площадки.

- Беговое кольцо, скейт – парк, мини-футбольное поле, площадка игровых видов спорта, на которой находятся теннисные корты, баскетбольное и волейбольное поля, стритбол - в полной готовности к занятиям и играм. На все площадки вход свободный, - говорится в сообщении сообщества.