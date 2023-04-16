Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев со Светлым Христовым Воскресением

Глава Нижнего Новгорода пожелал всем радости, уюта, благополучия и любви. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода поздравил всех православных с праздником Светлого Христова Воскресения. Текст пасхального поздравления опубликовала пресс-служба городской администрации.

- Дорогие нижегородцы! От всей души поздравляю всех православных христиан с праздником Светлого Христова Воскресения! Этот день символизирует возрождение и обновление, весь мир наполняется теплом и светом, - говорится в обращении главы города.

По его словам, история Нижнего Новгорода тесно связана с православием — вокруг великое множество красивых монастырей и храмов, вокруг которых появляются новые и приводятся в порядок уже имеющиеся парки и скверы. Прогуливаясь по этим пространствам, считает Шалабаев, можно забыть о суете городской жизни, а в такой праздничный светлый день — найти внутреннюю гармонию и покой.

- Я желаю всем нижегородцам, чтобы ваши дома были наполнены радостью и уютом, а сердца - душевным спокойствием. Пусть этот день принесет вам и вашим близким благополучие и любовь! - добавил он к вышесказанному.