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НовостиОбщество16 апреля 2023 7:47

Пасхальные богослужения прошли в Нижегородской области без происшествий

В нижегородских храмах не зафиксировано возгораний
Мария СОРОКИНА
Праздничные богослужения в храмах прошли с соблюдением всех мер пожарной безопасности.

Праздничные богослужения в храмах прошли с соблюдением всех мер пожарной безопасности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светлый праздник Пасхи в храмах Нижегородской области встретили без происшествий, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области. По данным ведомства, праздничные богослужения в храмах прошли с соблюдением всех мер пожарной безопасности.

- На всех задействованных объектах было организовано дежурство сотрудников Государственной противопожарной службы и других видов пожарной охраны, - добавили в региональном ГУ МЧС.

В заключение нижегородцам пожелали провести праздничный день безопасно.

Ранее сообщалось, как будет ходить общественный транспорт в Нижнем Новгороде на Пасху.