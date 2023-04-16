Пасхальные богослужения прошли в Нижегородской области без происшествий

Праздничные богослужения в храмах прошли с соблюдением всех мер пожарной безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светлый праздник Пасхи в храмах Нижегородской области встретили без происшествий, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области. По данным ведомства, праздничные богослужения в храмах прошли с соблюдением всех мер пожарной безопасности.

- На всех задействованных объектах было организовано дежурство сотрудников Государственной противопожарной службы и других видов пожарной охраны, - добавили в региональном ГУ МЧС.

В заключение нижегородцам пожелали провести праздничный день безопасно.

Ранее сообщалось, как будет ходить общественный транспорт в Нижнем Новгороде на Пасху.