Пасхальные богослужения прошли в Нижегородской области без происшествий

Праздничные богослужения в храмах прошли с соблюдением всех мер пожарной безопасности.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Светлый праздник Пасхи в храмах Нижегородской области встретили без происшествий, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области. По данным ведомства, праздничные богослужения в храмах прошли с соблюдением всех мер пожарной безопасности.
- На всех задействованных объектах было организовано дежурство сотрудников Государственной противопожарной службы и других видов пожарной охраны, - добавили в региональном ГУ МЧС.
В заключение нижегородцам пожелали провести праздничный день безопасно.
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