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НовостиОбщество15 апреля 2023 17:10

Еще четыре нижегородских предприятия попали под санкции Украины

Ограничения будут действовать в течение 10 лет
Елизавета КОПЫЛОВА
Еще четыре нижегородских предприятия попали под санкции Украины

Еще четыре нижегородских предприятия попали под санкции Украины

Фото: Иван МАКЕЕВ

Четыре нижегородских предприятия попали в санкционный список Украины. Соответствующий приказ выпустил президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля. Об этом сообщает «Коммерсантъ – Приволжье».

В санкционный список вошел 351 гражданин и 254 юрлица, среди них были и 4 нижегородских предприятия. Под санкциями оказались сергачское научно-производственное объединение «Эркон» (производит электронные компоненты) и нижегородские компании «Цифровая трансформация» (разрабатывает программное обеспечение), «Сонет» и «Сонет НН» (торгуют офисной техникой).

Ограничения для данных предприятий будут длиться 10 лет, а это значит, что у фирм заблокируют активы, а также остановят экономические и финансовые обязательства.

Напомним, что в начале апреля под украинские санкции попали восемь предприятий, связанных с обеспечением военной безопасности.