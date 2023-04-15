Митрополит Георгий освятил пасхальные куличи для нижегородских осужденных Фото: Мария СОЛЕЕВА

15 апреля глава Нижегородской епархии митрополит Георгий освятил куличи для тюремных учреждений. Чуть позже их туда доставят. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Согласно данным, освящение куличей прошло после Божественной литургии, состоявшейся в Спасском Староярмарочном соборе. Перед этим митрополит Георгий обратился к собравшимся с архипастырским словом. Совсем скоро куличи доставят в места лишения свободы, помогать с доставкой будут волонтеры Нижегородской епархии. Сами же угощения были куплены на деньги благотворителей.

Общий вес куличей составляет 350 кг. Угощения получат более 4300 человек в шести тюремных учреждениях.