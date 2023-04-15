Более 350 миллионов рублей направят на здравоохранение Нижегородской области
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Территориальный фонд ОМС планирует выделить свыше 350 миллионов рублей на сферу здравоохранения в Нижегородской области. Информация об этом была размещена на сайте фонда.
Согласно информации в документе, выделенные денежные средства будут направлены на покупку нового оборудования или на повышение квалификации врачей.
Директор регионального фонда Светлана Ермолова отмечает, что с каждым годом бюджет ставиться все больше. За последние несколько лет он увеличился в 2,5 раза.
Напомним, что только за прошлый год медицинские учреждения Нижегородской области получили 85 единиц нового оборудования, среди них рентгеновские аппараты, ультразвуковые сканеры, маммографы и многие другие.