Более 350 миллионов рублей направят на здравоохранение Нижегородской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Территориальный фонд ОМС планирует выделить свыше 350 миллионов рублей на сферу здравоохранения в Нижегородской области. Информация об этом была размещена на сайте фонда.

Согласно информации в документе, выделенные денежные средства будут направлены на покупку нового оборудования или на повышение квалификации врачей.

Директор регионального фонда Светлана Ермолова отмечает, что с каждым годом бюджет ставиться все больше. За последние несколько лет он увеличился в 2,5 раза.

Напомним, что только за прошлый год медицинские учреждения Нижегородской области получили 85 единиц нового оборудования, среди них рентгеновские аппараты, ультразвуковые сканеры, маммографы и многие другие.