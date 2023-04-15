Водитель такси избил двух пожилых людей в Дзержинке

Таксист избил двух пожилых мужчин в Дзержинске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Таксист избил двух пожилых мужчин в Дзержинске. Ситуация произошла 15 апреля, есть очевидцы. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний №1».

Противоречивая ситуация произошла днем в Дзержинке. Таксист избил своих пассажиров. На видео, снятое очевидцами видно, как пожилой мужчина поднимается с земли. Другой же мужчина сказал, что на них набросился водитель такси.

Сам же таксист говорит о том, пассажиры ему что-то сломали в машине. При этом он обвинил их в том, что они начали нападать первыми, а он лишь оборонялся.

"Комсомолка" отправила запрос в ГУ МВД России по Нижегородской области для выяснения обстоятельств.