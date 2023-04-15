Голосование за объекты благоустройства в 2024 году началось в Нижнем Новгороде Фото: Иван МАКЕЕВ

Голосование за объекты благоустройства, которые будут реализованы в 2024 году, началось в Нижнем Новгороде 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Само благоустройство будет проходить в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Жители Нижегородской области уже могут отдает свой голос. Сделать это можно онлайн или в одном из волонтерских пунктов. Всего их будет 116. Нижегородцы, которые захотят проголосовать онлайн, должны будут подтвердить свой номер на сайте и далее сделать свой выбор.

Свой голос можно отдать до 31 мая. Участники могут быть жителями Нижнего Новгорода, Бора, Арзамаса и других городов.

Всего заявлено 114 общественных пространств, победившие места начнут благоустраивать в 2024 году.