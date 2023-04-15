Два нижегородских перевозчика могут лишиться лицензии Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

У частных нижегородских перевозчиков могут забрать лицензию из-за того, что некоторые автобусы меняют свой маршрут. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем после заседания штаба по работе общественного транспорта Нижегородской агломерации.

Некоторые предприятия получили предупреждения из-за изменения маршрута. ООО «Автопарк-НН» и ООО «Автоком», которые владеют автобусами Т-76, Т-86 и Т-49. Маршрутки Т-76 и Т-86 не заезжают на улицу Переходникова, а Т-49 может пропустить несколько остановок следуя до своей конечной станции ЖК «Седьмое небо».

Директор ЦРТС Артем Бафанов прокомментировал эту ситуацию.

- Вы доставляете неудобства пассажирам, которые не могут дождаться транспорт в установленном месте, сбиваете работу «Умных остановок» и специализированных информационных сервисов.

Также Артем Бафанов заявил, что менять маршруты можно только по согласованию с Минтрансом.

Материалы по данному делу уже проверяет Роспотребнадзор. Сейчас для предприятий были предупреждения, но в дальнейшем их будут ждать штрафы вплоть до лишения лицензии.