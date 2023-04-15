Пропавшая в Нижнем Новгороде 12-летняя девочка найдена живой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде завершены поиски 12-летней девочки, которая пропала 13 апреля в районе Управления ГЖД. Школьницу нашли живой, сейчас ей ничто не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Девочка была найдена волонтерами и сотрудниками полиции в Канавинском районе. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Она будет передана законным представителям, - рассказали в ведомстве.

Напомним, 12-летняя девочка пропала в Нижнем Новгороде днем 13 апреля. Около двух часов дня она вышла из дома на проспекте Ленина и не вернулась. На следующий день в промзоне нашли палатку, которую, как оказалось, она прихватила с собой из дома. СК возбудил уголовное дело.