Складской комплекс за 750 млн рублей построят в Дзержинске
Фото: Иван МАКЕЕВ
Складской комплекс построят в Дзержинске Нижегородской области. Сумма инвестиций в реализацию проекта составляет 750 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Инвестором проекта выступит компания ООО «Синтез-Пак», которое готово вложить 750 миллионов рублей. Участок в Дзержинске будет площадью 70 тысяч квадратных метров.
Помимо этого было одобрено ещё 10 заявок под новые инвестпроекты. Благодаря этому в городе может появится около 300 новых рабочих мест.
В частности, участок под создание производственно-складского комплекса строительной продукции на улице Коновалова в Нижнем Новгороде получило АО «ВВМЭСС». Инвестиции в этот проект составляют полмиллиарда рублей.
Также на земельном совете одобрили выделение участка в Кстовском муниципальном округе для ООО «Дорожник».
Общий объём инвестиций для 10 заявок составляет 2 миллиарда рублей