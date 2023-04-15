Складской комплекс за 750 млн рублей построят в Дзержинске Фото: Иван МАКЕЕВ

Складской комплекс построят в Дзержинске Нижегородской области. Сумма инвестиций в реализацию проекта составляет 750 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Инвестором проекта выступит компания ООО «Синтез-Пак», которое готово вложить 750 миллионов рублей. Участок в Дзержинске будет площадью 70 тысяч квадратных метров.

Помимо этого было одобрено ещё 10 заявок под новые инвестпроекты. Благодаря этому в городе может появится около 300 новых рабочих мест.

В частности, участок под создание производственно-складского комплекса строительной продукции на улице Коновалова в Нижнем Новгороде получило АО «ВВМЭСС». Инвестиции в этот проект составляют полмиллиарда рублей.

Также на земельном совете одобрили выделение участка в Кстовском муниципальном округе для ООО «Дорожник».

Общий объём инвестиций для 10 заявок составляет 2 миллиарда рублей