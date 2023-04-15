Питон и кролик стали первыми пациентами нового веткабинета в Нижнем Новгороде Фото: Артем КИЛЬКИН

Шестой государственный ветеринарный кабинет открыли в Нижнем Новгороде 14 апреля. Он уже принимает первых пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Нижегородской области.

Питон Клепа и кролик Вася посетили первыми веткабинет в Канавинском районе. Ветеринары осмотрели своих пациентов, у которых были проблемы с пищеварением. Питону даже провели УЗИ. Хозяева ушли с рекомендациями по лечению своих питомцев.

Как отмечается, новая клиника будет пользоваться спросом у жителей Канавинского района. Она оснащен новым современным оборудованием, помимо осмотра хозяева могут привить, провести обследование или операцию для своего животного.

Новый кабинет стал шестым в Нижнем Новгороде и 13 в регионе за последние три года.