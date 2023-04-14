Капремонт ливневки завершился на улице Рождественской в Нижнем Новгороде

На улице Рождественской в Нижнем Новгороде был проведен капитальный ремонт ливневой канализации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Юрий Шалабаев.

В последний раз ливневую канализацию здесь ремонтировали 10 лет назад. Она требовала восстановления, так как туда собирались осадки и сточные воды с Почтового съезда. Отдельные участки ливневки нуждались в ремонте, кроме того, была необходима замена водоотводных лотков.

В рамках месячника по благоустройству комиссионное обследование показало, в каких именно участках требовалась починка. Поэтому было принято решение провести восстановление участков от площади Народного единства до Благовещенской площади.

Юрий Шалабаев отмечает, что подрядчик уже выполнил свою работу и восстановил благоустройство.