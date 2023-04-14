Площадь пожара на заводе «Заря» в Дзержинске превысила 2,5 тысячи квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области продолжают тушить серьезный пожар на площадке деревянных поддонов на заводе «Заря». На данный момент общая площадь пожара уже превысила 2,5 тысячи квадратных метров.

Напомним, очередной крупный пожар произошел в Дзержинске вечером 14 апреля. За последние дни это уже третий подобный случай. По словам местных жителей, зарево от пожара видно издалека, рядом слышны взрывы баллонов.

- Сейчас в тушении пожара в Дзержинске задействованы 53 человека и 18 единиц техники, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. Пожару присвоен повышенный третий ранг сложности. На территории горят деревянные поддоны на открытой площадке и стоящее рядом здание.

На данный момент причина пожара пока неизвестна. О пострадавших в результате ЧП также не сообщается.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.