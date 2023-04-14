Опубликовано видео тушения пожара на площадке деревянных поддонов в Дзержинске. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Дзержинске продолжается тушение пожара на площадке хранения деревянных поддонов на одном из заводов. Спасатели опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видны сотни метров полыхающей земли и десятки работающих на месте ЧП спасателей.

- Сейчас в тушении пожара в Дзержинске задействованы 53 человека и 18 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. Пожару присвоен повышенный третий ранг сложности. На территории горят деревянные поддоны на открытой площадке и стоящее рядом здание.

Уже известно, что площадь пожара составила около 2,5 тысяч квадратных метров. Около восьми часов вечера возгорание удалось локализовать, однако полностью пожар пока так и не потушен.

Напомним, очередной крупный произошел пожар в Дзержинске – вечером 14 апреля здесь вспыхнула площадка для хранения деревянных поддонов на одном из заводов. По словам местных жителей, зарево от пожара видно издалека, рядом слышны взрывы баллонов.