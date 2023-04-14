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НовостиОбщество14 апреля 2023 15:47

Гребешковский откос в Нижнем Новгороде благоустроят по концессии

Проект обновления территории уже разработан
Елизавета КОПЫЛОВА
Гребешковский откос в Нижнем Новгороде благоустроят по концессии

Гребешковский откос в Нижнем Новгороде благоустроят по концессии

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Гребешковский откос приведут в порядок и обустроят благодаря концессионному соглашению в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил Юрий Шалабаев во время прямого эфира в социальных сетях.

Мэр города отметил, что концессионное соглашение уже заключило министерство имущества Нижегородской области.

Начало ремонта Гребешковского откоса было проведено ещё в прошлом году. Ранее была создана концепция благоустройства и отремонтирована дорога, ведущая к исторической улице.

Сейчас планируют благоустройство и на самом Гребешковском откосе. Юрий Шалабаев отметил, что концессионное соглашение сможет сэкономить городской и региональный бюджет.