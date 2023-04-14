Пробки в 9 баллов парализовали Нижний Новгород 14 апреля

Ожидается, что дорожная обстановка улучшится к 20:00. Фото: Яндекс.Пробки

Многокилометровые автомобильные заторы образовались в Нижнем Новгороде в пятницу, 14 апреля. По данным портала Яндекс.Пробки, проблемы наблюдаются и в нагорной, и в заречной части города.

В пробках встал практически весь центр города. Парализовано движение по улицам Малой Покровской, Пискунова, Лыковой дамбе, Максима Горького, Большой Перекрестной, Белинского, Тимирязева, Ванеева, Похвалинскому съезду, Казанскому съезду, улице Большой Печерской и других.

Затруднения движения имеются в микрорайоне Щербинки на улице 40 лет Октября и прилегающих к ней, сохраняется пробка в Ольгино.

Существенное снижение скорости движения наблюдается на всех четырех городских переправах. В нижней части города ситуация близка к транспортному коллапсу. Парализовано движение на подступах к метромосту, Канавинскому, Молитовскому и Мызинскому мосту. В пробках стоят улицы Самаркандская и Керченская, Коминтерна, Щербакова, Белозерская, Бульвар Юбилейный, Федосеенко, Ярошенко, Рябцева, Просвещенская, проспект Героев, Московское шоссе, Кузбасская, Удмуртская, Новикова-Прибоя, проспект Ленина и дублирующие его улицы Баумана и Попова.

В Автозаводском районе автомобилисты потеряют несколько минут на проспекте Октября, улицах Львовской, Монастырке, Красноуральской, Толбухина, Краснодонцев, Веденяпина, Лескова и в районе аэропорта.

Ожидается, что дорожная обстановка улучшится к 20:00.