АО «Нижегородский водоканал» выполнит капитальный ремонт в квартале церкви Трёх Святителей

Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей выполнит АО «Нижегородский водоканал» в границах улиц Новая, Славянская, Студёная и Короленко. Соответствующий договор с подрядной организацией был подписан 12 апреля 2023 года.

«АО «Нижегородский водоканал» выполняет масштабную плановую работу по обновлению и замене сетей водоснабжения и водоотведения в городе. Часть этой работы – капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей в исторической части Нижнего Новгорода – в квартале церкви Трёх Святителей. Ремонт на данном участке будет выполнен Нижегородским водоканалом в соответствии с поручением губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина по сохранению и комплексному развитию исторической среды города Нижнего Новгорода. Обновление инженерных сетей повысит качество водоснабжения и водоотведения квартала и позволит создателям и сотрудникам данного исторического пространства, не беспокоясь о надёжности поставок коммунальных ресурсов, сконцентрироваться на развитии исторической среды и повышении её туристического и рекреационного потенциала для жителей и гостей Нижнего Новгорода, – отметил заместитель генерального директора по строительству АО «Нижегородский водоканал» Алексей Родионов.

Работы на семи участках сетей водоснабжения и водоотведения в квартале церкви Трёх Святителей запланированы на период с апреля по июнь и будут включать замену существующих трубопроводов, ремонт колодцев и благоустройство. На время проведения капитального ремонта для домов, попадающих в зону отключения, будет организовано временное водоснабжение.

«Капитальный ремонт будет выполняться с учётом особенностей территории. Важная задача – сохранить культурный слой квартала. Поэтому работы будут осуществляться бестраншейным методом. Раскопки предполагаются только при замене конструкций колодцев. В новых коммуникациях будут использованы устойчивые к коррозии трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления), которые позволят повысить срок службы реконструируемого водопровода и канализации. Также отмечу, что на время проведения работ будет организовано альтернативное водоснабжение путём прокладки временной водопроводной линии, – рассказал директор подрядной организации ООО «Горпромжилстрой» Валентин Дроздович.

Напомним, что это не первый проект Нижегородского водоканала в квартале церкви Трёх Святителей. В декабре 2022 года АО «Нижегородский водоканал» восстановил водоразборную колонку, расположенную на пересечении улиц Новая и Короленко. Помимо полной замены подземной части механизма наземная часть колонки была отреставрирована в соответствии с историческим обликом пространства квартала. Специалисты ремонтно-механического управления Нижегородского водоканала произвели очистку пескоструйным аппаратом старых конструктивных элементов колонки от прежнего слоя краски, выточили новые декоративные элементы, покрасили и покрыли колонку защитным слоем лака. Также в рамках реконструкции был оборудован централизованный водоотлив, исключающий возможность попадания воды на проезжую часть и тротуар.

Фото: АО «Нижегородский водоканал»