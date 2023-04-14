Солнце и +11 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде на Пасху 16 апреля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Солнечная и достаточно теплая погода ожидается в Нижнем Новгороде на Пасху 16 апреля. Вслед за кратковременным похолоданием в регион вновь возвращается апрельское тепло.

Согласно сервису «Яндекс. Погода», в субботу будет солнечно, но еще довольно прохладно: столбики термометров покажут не больше восьми градусов тепла. Ветер, бушевавший два дня, постепенно стихнет до 1-2 метров в секунду.

В воскресенье с утра будет солнечно, но ко второй половине дня небо немного затянет облаками, однако обойдется без дождя. В дневные часы разогреет до +11 градусов, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью около 2 метров в секунду.

Следующая рабочая неделя обещает быть пасмурной, но теплой: синоптики обещают не менее 13 градусов тепла в дневные часы и +4…+6 градусов – ночью.

В ночь на 16 апреля в 68 храмах Нижнего Новгорода пройдут пасхальные богослужения, расписание опубликовано здесь.