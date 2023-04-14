Роскомнадзор намерен закрыть нижегородское издание Kozapress Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роскомнадзор принял решение закрыть нижегородское сетевое издание Kozapress. Об том говорится в телеграм-канале самого издания.

Согласно информации, его хотят лишить статуса СМИ из-за того, что информация на сайтах и страницах не обновлялась год.

- KozaPress получила документ, в котором говорится, что Роскомнадзор подал исковое заявление в суд о признании сетевого издания недействительным. «Козу» лишают лицензии из-за того, что сайт и её соцсети не обновлялись уже год, - пишут в телеграм-канале.

Но представили Kozapress отметили, что намерены быть полноценным информационным каналом даже без статуса СМИ.

Напомним, что основателем СМИ является Ирина Славина, которая погибла 2 октября 2020 года у здания ГУ МВД в Нижнем Новгороде.