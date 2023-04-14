Станцию метро «Буревестник» в Нижнем Новгороде оцепили 14 апреля. Фото: тг-канал "Мой Нижний Новгород"

Станцию метро «Буревестник» оцепили в Нижнем Новгороде днем 14 апреля. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей произошедшего, причиной тревоги стал оставленный кем-то портфель. Он показался людям подозрительным, и те сообщили о находке сотрудникам метрополитена.

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород», видно, что правоохранительные органы перегородили часть платформы и не пускают туда пассажиров. Впрочем, на оставшемся пространстве люди спокойно ждут своего поезда.

Напомним, 31 марта так же была оцеплена станция метро «Горьковская» - причиной стал бесхозный рюкзак.