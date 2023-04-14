АО «Транснефть-Верхняя Волга» модернизировало станции в Нижегородской области для повышения энергосбережения

АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело мероприятия для повышения энергосбережения на своих объектах в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-службу компании.

В частности, был проведён ремонт системы теплопотребления здания нефтеперекачивающей станции «Горький», а на НПС «Макарьево» и ЛПДС «Воротынец» установлены программируемые электронные радиаторные термостатические регуляторы в системах отопления. Ремонт тепловых сетей выполнен также на Базе производственного обслуживания и Центральном складе Рязанского РНУ.

В целом по всем объектам в первом квартале 2023 года компания сэкономила за счет энергосбережения более 13 млн рублей. Удельное потребление электроэнергии снизилось на 2,3%, что позволило обеспечить экономию 2,1 млн кВт*ч.

- В числе технических мероприятий по снижению затрат на электроэнергию - оптимизация технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, периодическая очистка внутренней поверхности магистральных трубопроводов и фильтров-грязеуловителей от парафинистых отложений, - пояснили на предприятии.

В течение трёх месяцев компания заменила четыре магистральных электронасосных агрегата в комплекте с электродвигателями в рамках программы технического перевооружения на нефтеперекачивающих станциях (НПС) «Степаньково», «Залесье», а также насосное оборудование на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Староликеево» и НПС «Прудки». Новое оборудование обладает повышенным КПД, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта.

Для уменьшения затрат при эксплуатации автомобильной техники предприятие оптимизирует маршруты перевозок, исключает случаи непроизводственных пробегов. По итогам реализации мероприятий по данному направлению за три месяца сэкономлено 7,3 т. условного топлива.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» также ведет активную деятельность в области популяризации принципов бережного отношения к ресурсам среди населения. Регулярно проводятся конференции в общеобразовательных учреждениях, экскурсии учащихся на нефтеперекачивающие станции. Кроме того, организуются фотоконкурсы и конкурсы детских рисунков, проводятся тематические мероприятия в школах с демонстрацией фильмов о способах энергосбережения и повышения энергоэффективности.