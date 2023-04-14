Четверо нижегородцев получили госнаграды за заслуги в медицине и спорте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Четверо жителей Нижегородской области получили государственную награду в области медицины и спорта. 12 апреля Владимир Путин пописан соответствующий указ, который был размещен на интернет-портале правовой информации.

Нижегородцев наградили медалями Луки Крымского. Награды получили двое врачей Приволжского окружного медицинского центра – Рамел Абасов и Татьяна Тотмина, а также фельдшер-лаборант Лилия Корнилова.

Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» получил председатель комитета по физкультуре и спорту администрации Городецкого района Андрей Заботин.

Напомним, что ранее Владимир Путин наградил Юрия Шалабаева и Олега Берковича медалями «За заслуги перед Отечеством».