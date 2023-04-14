Энергетики «Нижновэнерго» оперативно ликвидируют нарушения электроснабжения в условиях непогоды

В связи с усилением северо-восточного ветра с порывами 15-20 м/с на территории Нижегородской области энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» оперативно ликвидируют локальные нарушения электроснабжения потребителей региона. В филиале сохраняется режим повышенной готовности.

К выполнению аварийно-восстановительных работ готовы 237 бригад: 885 специалистов и 383 единицы спецтехники. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 8 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории области. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Энергетики напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил техники безопасности вблизи линий электропередачи (ЛЭП) и электротехнических установок. Нельзя приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение. Для этого необходимо вызвать специалистов

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).