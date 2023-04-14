Замглавы Чкаловского района приговорили к году принудительных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области вынесли приговор заместителю главы администрации Чкаловского района, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Судебное заседание состоялось 13 апреля, сообщается на сайте Чкаловского районного суда.

Следствием было установлено, что замглавы принял работу от подрядчика, который выполнял благоустройство по социально значимому для района муниципальному контракту. Несмотря на то, что обязательства фактически не были выполнены, чиновник подписал акт приемки работ на сумму более 17,8 млн рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием. В четверг суд приговорил его к одному году лишения свободы, который был заменен одним годом принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.