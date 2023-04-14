12-летняя Даша Разживина пропала в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде пропала 12-летняя Дарья Разживина. Еще вчера, 13 апреля, девочка ушла из дома на проспекте Ленина в районе Управления ГЖД и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Даша была одета в черную болоньевую куртку, синие джинсы и рыжеватые кроссовки с прозрачной подошвой, при себе имела серо-розовый рюкзак. Рост девочки 150 сантиметров, - сообщили в ведомстве.

Школьницу искали весь вечер и всю ночь, но, к сожалению, поиски результата не принесли. Известно, что девочка из хорошей семьи и ранее никогда не уходила. Конфликтов с родителями, по предварительным данным, также не было.

Если вам что-то известно о месте нахождения Дарьи, сообщите об этом в полицию по каналу связи 02.