Энергетики "Нижновэнерго" готовятся к работе в условиях непогоды. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По сообщению Нижегородского Гидрометцентра в ближайшие 1-3 часа 13 апреля 2023г. местами по Нижегородской области и г. Нижнему Новгороду ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 15-20 м/с с сохранением ночью и днем 14 апреля. В связи с этим в филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» сохраняется режим повышенной готовности.

К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 237 бригад: 885 человек производственного персонала и 383 единицы техники. На базе каждого РЭС дополнительно организовано дежурство 22 ремонтных бригад.

Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 8 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг обстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а обратиться в энергокомпанию или МЧС.

«Нижновэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).