Мурал в память о Владлене Татарском появился на улице Горького в Нижнем Новгороде. ФОТО: Кира Мишина

Сегодня в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие мурала в память о военкоре Владлене Татарском. Мурал расположен на стене одной из высоток на пересечении улицы Горького и Ошарской. На торжественной церемонии открытия присутствовал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Уже известно, что автором мурала стал художник Юрий Козловский. Портрет был создан по инициативе Штаба Захара Прилепина.

Напомним, Владлен Татарский погиб при теракте в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел днем в кафе на Университетской набережной. На следующий день после трагедии была задержана Дарья Трепова, которая на допросе призналась, что это она принесла статуэтку бомбой в кафе, где выступал военкор. Спустя еще сутки, 4 апреля, Дарью Трепову доставили в Басманный суд в Москве, где ее отправили под арест на два месяца. Владлен Татарский был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве с воинскими почестями 8 апреля.