Современный телятник на 250 голов построили в Гагинском районе. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Современный технологичный телятник на 250 голов построили в Гагинском районе. Это стало возможным благодаря государственной поддержке, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Животноводческий комплекс построил производитель молока СПК «Березники». Его создание обошлось в 30 миллионов рублей, семь из которых выделили из регионального бюджета.

- Здесь созданы комфортные условия содержания для сохранения и выращивания здорового молодняка, от этого в будущем зависит пополнение молочного стада хозяйства. Кроме того, современные технологии предусматривают полную автоматизацию кормления животных и уборки помещения, - рассказал председатель СПК «Березники» Владимир Уваров.

По словам губернатора Глеба Никитина, в прошлом году на поддержку фермерских хозяйств региона был направлен 391 млн рублей, в этом году объем финансирования составит 500 млн рублей. На животноводство приходится половина валовой продукции сельского хозяйства региона.