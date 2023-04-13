Нелегальный мусорный полигон обнаружили на окраине Нижнего Новгорода

Горы мусора и жженого песка нашли на улице Федосеенко. Фото: Росприроднадзор

Огромную свалку обнаружили в Сормовском районе Нижнего Новгорода. По оценкам специалистов, отходы занимают площадь в сотни квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Нелегальный полигон отходов, о котором идет речь, расположен на улице Федосеенко на окраине областного центра. Прибывшие на место инспекторы Росприроднадзора увидели огромные горы из отходов производства и жженого песка.

Специалисты взяли отбор проб, чтобы установить класс опасности отходов, также устанавливаются граница свалки – всё это позволит вычислить ущерб, нанесенный экологии.

В настоящее время устанавливается владелец земельного участка, а также лиц, причастных к организации этого полигона.