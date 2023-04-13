Замгубернатора Сергей Морозов встретился с дольщиками ЖК «Дом на Горького». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов встретился с дольщиками ЖК «Дом на Горького». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Морозова, долгострой включен в реестр проблемных объектов, и сейчас власти делают все возможное, чтобы проблема дольщиков была решена. В настоящее время ведутся переговоры с тремя инвесторами на предмет достройки дома.

ЖК «Дом на Горького» начали строить в 2015 году и должны были сдать еще пять лет назад. Однако возведение его велось ни шатко ни валко, застройщик несколько раз продлевал сроки разрешения на строительство. Свои деньги в будущие квартиры вложили 197 дольщиков, которые так и не получили свое жилье. Застройщик был признан банкротом, и сейчас готовность дома составляет менее 50%.

Сначала власти хотели выплатить компенсацию обманутым дольщикам, однако люди запротестовали и попросили достроить дом, поскольку им нужно жилье, в которое они вложились.

Сергей Морозов разъяснил дольщикам, какими должны быть их дальнейшие действия, а также порекомендовал организовать инициативную группу, которая будет взаимодействовать с различными инстанциями и госорганами.