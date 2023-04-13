АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило подготовку флота к навигации в Нижегородской области

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило подготовку своего флота к навигации на территории Нижегородской области и других регионов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Флот предприятия представлен тремя катерами-буксировщиками «Барьер-52», «Рубеж-52», «Пилигрим», четырьмя буксирными катерами, семью судами-площадками катамаранного типа, 69 единицами маломерного флота и другими плавсредствами.

- Суда задействованы в решении сезонных производственных задач, направленных на повышение надежности инфраструктуры и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов. В том числе, с использованием плавсредств осуществляется дополнительный мониторинг состояния подводных переходов магистральных трубопроводов через водные преграды, - рассказали в пресс-службе компании.

Кроме того, на водном транспорте ремонтные бригады добираются до труднодоступных мест, в том числе в период прохождения весеннего паводка, а также ведется установка боновых заграждений в случае аварий на воде.

В межнавигационный период было выполнено техническое обслуживание и ремонт судов и навигационного оборудования, средств звуковой и световой сигнализаций. Проверено состояние аварийно-спасательного имущества, средств пожаротушения и оказания первой помощи. Кроме того, завершен комплекс классификационной подготовки экипажей на вверенных судах.

Весь флот прошел процедуру необходимых освидетельствований, технического осмотра контролирующими органами российского речного регистра и государственной инспекции по маломерным судам, а также проверку на соответствие санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям.

По завершению весеннего ледохода все суда АО «Транснефть-Верхняя Волга» будут введены в эксплуатацию на навигационный период 2023 года.