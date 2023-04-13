Электроподстанцию для метро начали строить на площади Свободы. Фото: тг-канал "Метро НН"

Возведение электроподстанции началось на площади Свободы в Нижнем Новгороде. Она нужна для строительства новых станций метро – эта гигантская «розетка» будет питать тоннелепроходческий щит. Об этом сообщает телеграм-канал «Метро НН».

Электроподстанцию строят в районе улицы Варварской – там, где будет располагаться станция метро «Площадь Свободы». Сейчас метростроевцы роют траншеи под фундамент.

- Здесь пока решено не использовать тяжёлую технику. В ближайшее время уже и на этой площадке развернутся активные работы по устройству будущего котлована станции, - говорится в сообщении.

Ранее аналогичная электроподстанция на 2,5 мегаватта была построена на улице Горького. Этой мощности хватит, чтобы запитать небольшой жилой комплекс.