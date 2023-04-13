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НовостиОбщество13 апреля 2023 11:56

Более 100 человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области

Случаи присасывания зарегистрированы в 33 районах области
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Более 100 человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области.

Более 100 человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области 134 человека пострадали от укусов клещей с начала теплого периода. Случаи присасывания зарегистрированы в 33 районах области, а также в четырех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

- Высокие уровни обращаемости по поводу присасывания клещей регистрировались в Борском (16), Выксунском (12), Автозаводском (10) районах области и Нижнего Новгорода, - рассказали в ведомстве.

Чаще всего клещи нападают на людей на территории сельской местности и садово-огородных участках, меньше – в лесу, около дома и в прочих местах.

Из 43 исследованных клещей три оказались заражены боррелиозом и еще один – анаплазмой. Переносчики заразы были пойманы в Приокском районе областного центра, а также в Дальнеконстантиновском и Воскресенском районах.

Сейчас в Нижнем Новгороде проходят акарицидные обработки парков и скверов, которые помогут снизить численность маленьких кровопийц.